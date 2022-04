Ano letivo inicia para mais de 13 mil alunos em Cruzeiro do Sul de forma 100% presencial

O ano letivo de 2022 foi lançado oficialmente com a volta das aulas presencias para mais de 13 mil alunos de Cruzeiro do Sul, no interior do Acre, nesta segunda-feira (18). Na última semana, algumas escolas já tinham retomado as aulas, mas o lançamento oficial ocorreu nesta segunda, na escola Cívico-Militar Madre Adelgundes Beker.

As aulas presenciais foram suspensas em 17 de março de 2020, na semana em que estado confirmou primeiros casos de Covid e passaram a ser feitas de forma remota, com videoaulas. Em setembro do ano passado, as escolas da cidades retomaram as aulas de forma híbrida, com alguns alunos nas salas de aula e outros ainda em casa.

A diretora Rosa Lebre disse que a retomada das aulas é um marco e oportunidade de colocar em prática o que tinha sido programado para antes da pandemia.

“Significa muito porque agora vamos colocar em prática o que a gente planejou há dois anos, que seria fazer o trabalho com 100% dos alunos de forma presencial, um trabalho que a gente projetou e, se Deus quiser, agora vai dar certo. Um momento único o início do ano letivo tão esperado por todos, com a presença do governador e demais autoridades. Os alunos se sentem valorizados porque a nossa preocupação maior é fazer com que eles se sintam importantes”, disse.

Presente no lançamento, o governador Gladson Cameli, disse que espera, com reinício das aulas, que seja o marco de um novo ciclo com a volta a normalidade.