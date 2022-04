Alunos do Curso de Habilitação de Oficiais visitam projeto social da PM

Com o objetivo de conhecer de perto os trabalhos sociais desenvolvidos pela Polícia Militar do Acre (PMAC), 31 alunos do Curso de Habilitação de Oficiais Administrativos (CHOA) realizaram na noite desta sexta-feira, 1° de abril, uma visita ao 3° Batalhão de Polícia Miitar (3° BPM) para conhecer o “Projeto em Forma com o Batalhão”, desenvolvido pela instituição.

Como parte prática da disciplina de “Polícia Comunitária”, que está sendo ministrada no CHOA pelo 1° tenente Carlos Menezes, os militares tiveram a oportunidade de estreitar os laços de confiança desenvolvidos entre a instituição militar e a comunidade.

“É importante os alunos entenderem a importância da filosofia de polícia de proximidade, que apesar de esse projeto não ser uma modalidade de polícia comunitária, mas ele contém seu princípio filosófico”, destacou o oficial.

Ao final da visita, os alunos do projeto foram surpreendidos com a oferta de um lanche, proporcionado pelo alunos CHOA.

Fonte: Assessoria da PMAC