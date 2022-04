Aluna que ateou fogo em colega de escola vira ré em Goiás

De acordo com a denúncia, a vítima não teve tempo de esboçar qualquer reação, tendo as chamas se alastrado pelo seu corpo, fazendo com que jovem se debatesse diante do desespero.

A denúncia afirma ainda que um coordenador do ginásio e alunos apagaram as chamas com suas camisetas, mas mesmo assim a vítima permaneceu agonizando até a chegada do socorro médico. Enquanto isso, Islane voltou para a sala de aula calma e friamente, como se nada tivesse acontecido.