Aluna coloca fogo em colega após comentários sobre bronzeamento

Uma estudante de 19 anos, de nome não identificado, é suspeita de colocar fogo na colega dentro de uma escola, em Goiânia (GO). De acordo com informações repassada à polícia, o crime aconteceu por que a vítima teria feito bullying com a colega por causa do bronzeado no corpo.

A vítima foi encaminhada para o Hospital de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol). A suspeita informou à polícia que no dia anterior ao ocorrido, a colega teria feito comentários pejorativos sobre o seu bronzeamento e, por esta razão, ela levou álcool e isqueiro para a escola e atacou.

Ainda segundo informações de testemunhas, a vítima teve queimaduras de 1º e 2º graus em aproximadamente 70% do corpo e o estado de saúde é considerado grave.

Por Portald24am