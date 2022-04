Aline do Borel é encontrada morta em praia do Rio do Janeiro

Aline do Borel foi encontrada morta em uma praia no Rio de Janeiro nesta quinta-feira (21). O corpo foi localizado na Praia do Dentinho, em Araruama, município do Rio de Janeiro. De acordo com publicação compartilhada pelo assessor dela, Pedro Henrique Guerra, nos Stories, ela levou dois tiros no rosto. O corpo foi levado para o Instituto Médico Legal de Cabo Frio e a família aguarda a liberação para o sepultamento.

Famosa desde meados de 2015, quando seus vídeos cantando composições próprias, incluindo “É cansativa a vida do crente” e “Eu vacilei, pô. Estou ciente” viralizaram, Aline do Borel chegou a marcar presença em programas de TV e somar 30 mil seguidores no Instagram.

Na semana passada, a família dela anunciou seu afastamento das redes sociais, alegando que Aline precisava cuidar da saúde mental.

“Como muitos sabem, a Aline sofre de depressão há alguns anos, faz tratamento psiquiátrico e depende de remédios para ficar bem. Quando ela voltou para as redes, ela já tinha passado por recaídas, mas estava bem de saúde. Porém, a depressão é cruel e ela teve uma recaída séria, que levou a um surto. A Aline não faz uso de nenhum tipo de droga, que fique claro”, diz um trecho do texto, publicado no Instagram.

Fonte: IstoÉ