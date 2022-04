Alerta na Fronteira: Governo boliviano declarou alerta vermelho por causa dos índices de Dengue

O Governo de Pando, na Bolívia, declarou nesta semana “Alerta Sanitário Vermelho” por causa do avanço da dengue em pelo menos 15 cidades. O decreto foi assinado pelo diretor da Secretaria de Saúde (SEDES), Danny Hugo Mendonza.

Segundo as autoridades, Pando registrou 715 casos suspeitos e 137 positivos nos Municípios de El Sena, Porvenir, Cobija, Filadélfia, Bolpebra, Santa Rosa, Porto Rico, San Lorenzo e Bella Flor.

De acordo com a imprensa local, na semana passada, dois menores perderam a vida com sintomas da doença. Os casos ocorreram no município de San Lorenzo. O governo ainda espera um relatório laboratorial da cidade de Riberalta no Departamento de Beni para avaliar a situação da região amazônica.

O governo pede à população que tome ações preventivas, realizando a limpeza de seus domicílios e eliminando os recipientes onde se acumula água que não vai ser utilizada.

Vale lembrar que o Departamento de Pando faz fronteira com diversas cidades acreanas destaque para Brasiléia e Epitaciolândia que são consideradas cidades-irmãs de Cobija, a capital do departamento.

Fonte: Acrenews