Além de ameaçar mulheres com facão, homem ofende vizinhas, dizendo que iria matá-las por serem “gordas e vagabundas

Na noite de ontem, uma guarnição da Polícia Militar foi acionada e compareceu a um prédio de apartamentos na região central de Vilhena, onde um homem identificado como “Beto Doido” estava tentando atacar duas mulheres com um facão.

No local dos fatos, os militares ouviram das vítimas que o acusado já vem, há alguns dias, atacando as vizinhas com palavras ofensivas e até fazendo ameaças contra elas.

Na data do ocorrido, quando passou toda a tarde bebendo e perturbando outros moradores, “Beto Doido” reagiu com violência ao ser informado de que a polícia seria chamada: de posse de um facão, ele subiu ao andar onde moram as vítimas e disse que iria mata-las, porque além de “gordas” elas eram também “vagabundas”.

O ataque só não se concretizou contra uma das mulheres porque ela conseguiu entrar em seu apartamento e trancar a porta, ligando em seguida para o número de emergência da PM.

Quando a guarnição chegou ao local, o homem não resistiu à prisão, mas disparou para a vítima, sem se importar com a presença dos militares: “Gorda! Você ainda irá pagar com vida, por estar fazendo isto comigo”. Em seguida, foi apresentado algemado na Unisp, junto com o facão apreendido.

Fonte: Folha do Sul

Autor: Da redação