Alec Baldwin é considerado inocente de tiro fatal em set de filmagem

O ator Alec Baldwin, autor de um disparo acidental que matou a diretora Halyna Hutchins, foi considerado inocente pelo Escritório de Saúde e Segurança Ocupacional do Novo México, que investiga o caso.

O artista publicou um comunicado no Twitter e se mostrou agradecido pela decisão: “Somos gratos ao Escritório de Saúde e Segurança Ocupacional do Novo México por investigar este assunto. Apreciamos que o relatório exonere o Sr. Baldwin, deixando claro que ele acreditava que a arma continha apenas munições falsas”, começa a nota.

“Além disso, o relatório reconhece que a autoridade do Sr. Baldwin na produção foi limitada à aprovação de mudanças de roteiro e elenco criativo. O Sr. Baldwin não tinha autoridade sobre os assuntos que foram objeto das constatações de violações, e estamos satisfeitos que os funcionários do Novo México tenham esclarecido essas questões críticas. Estamos confiantes de que os indivíduos identificados no relatório serão responsabilizados por esta tragédia”, completa o comunicado.