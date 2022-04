A deputada Federal Mara Rocha MDB (Movimento Democrático Brasileiro), disputará o governo do Acre nas eleições 2022.

A confirmação de sua candidatura foi anunciada hoje, 22, no auditório do Palácio do Comércio, pelo então presidente do partido, Flaviano Melo.

Mara é o nome mais forte dentro do partido para disputar o cargo. Emerson Jarude deve retirar sua pré – candidatura para apoia-la.

A militância já está empolgada e se refere a parlamentar como “nossa futura governadora”, nas redes sociais.