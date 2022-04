Ageac muda horário de ônibus que fazem a linha entre Rio Branco e Senador Guiomard

Em portaria publicada nesta quarta-feira (20), a Agência Reguladora de Serviços Públicos do Acre (Ageac) fez alteração no horário dos ônibus do transporte intermunicipal entre a capital acreana e o município de Senador Guiomard, no interior do estado.

A portaria foi publicada no Diário Oficial do Estado (DOE) e estabelece os horários de saída tanto da capital quanto do município durante a semana, finais de semana e também nos feriados.

A mudança passa a vigorar a partir do dia 25 de abril. Alteração ocorre após uma reunião do órgão regulador com a empresa Transacreana, que é responsável pelo transporte entre as duas cidades.

Confira como vão ficar os horários de acordo com a tabela da Ageac:

Fonte: G1Ac