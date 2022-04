Adolescente infarta e morre após receber notícia falsa sobre morte da mãe

Uma adolescente passou mal e morreu após receber uma notícia falsa de que sua mãe tinha morrido. O caso aconteceu na cidade de Jeremoabo, no nordeste baiano.

Renata Keyla da Silva Santos tinha apenas 17 anos. Quando recebeu a informação de que sua mãe, que está internada em um hospital da cidade, tinha morrido, ela teve um infarto fulminante e não resistiu. Não há informações sobre quem foi o responsável pela informação falsa.

O corpo da jovem, que era aluna do Colégio Estadual José Lourenço de Carvalho, foi sepultado na manhã desta quinta-feira (28), um dia após a morte, no Cemitério do Jardim Alto Bonito, em Jeremoabo.

Não há informações do estado de saúde da mãe, nem se ela já foi informada sobre o que ocorreu com a menina.

Fonte: correio24horas