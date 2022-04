Adesg precisa vencer e torcer por um tropeço do São Chico

Com chances matemáticas de ainda conquistar o vice-campeonato acreano de 2022, a equipe da Adesg vai a campo na noite desta quarta-feira (20), às 19h, na Arena da Floresta, para medir forças contra o eliminado Náuas.

O Leão guiomarense soma cinco pontos e, no caso de vitória contra o Cacique e um tropeço do São Chico para o Tourão, fica em igualdade de pontos com o clube católico, oito para cada lado, assim com a vaga sendo decidida no saldo de gols. Na somatória deste requisito, o São Francisco leva uma vantagem de quatro gols.

O duelo entre Leão e Cacique será dirigido pelo árbitro Antônio Marivaldo, assistido por Iago Nascimento e Jean Carlos.

Fonte: Acrenews