Acusados do caso Jonhliane vão a júri popular em maio

Os acusados pela morte de Jonhliane de Souza, no dia 6 de agosto de 2020, quando ela seguia, às 6h, para o trabalho, na Avenida Antônio da Rocha Viana, Ícaro José da Silva Pinto e Alan Araújo de Lima irão a júri popular nos próximos dias 17 e 18 de maio e serão julgados pelo Conselho de Sentenças da 2a Vara do Tribunal de Júri e Auditoria Militar da Comarca de Rio Branco.

A decisão dos acusados irem ao banco dos réus, foi assinada, na manhã desta quarta-feira, 27, pelo juiz Alesson Braz, já que para ele a acusação já possui o mínimo de provas para comprovar a autoria do crime praticado pela dupla e levá-los a julgamento.

Ícaro será julgado pelo homicídio doloso, omissão de socorro e embriaguez ao volante. Já Alan, pela morte da jovem.

Os crimes do Art.132 do CP (perigo para a vida ou saúde de outrem) e do Art.308 do CTB (participar, na direção de veículo automotor, em via pública, de corrida, disputa ou competição automobilística) foram excluídos da apreciação dos jurados.