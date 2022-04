Acusado de violência doméstica é preso com espingarda na zona rural de Acrelândia

Um homem de 35 anos foi preso por policiais militares da 3ª Companhia de Acrelândia, unidade do 4º Batalhão da Polícia Militar do Acre (4º BPM) na manhã do último sábado, 16 de abril, em uma fazenda localizada na BR-364, zona rural de Acrelândia, por porte ilegal de arma de fogo. Uma espingarda foi apreendida.

A guarnição foi acionada por sua esposa, de 31 anos, que alegou sofrer violência doméstica e estar sob medida protetiva após registro de Boletim de Ocorrência ao ter sido agredida novamente há cerca de três dias. Com a chegada dos policiais, ela entregou uma espingarda calibre .28, sem munições, que seria de seu esposo.

O homem, localizado a cerca de 2km da residência, informou que desconhecia tal medida protetiva, porém, confirmou brigas com agressões mútuas e também assumiu a posse da arma não registrada. Ele foi levado à delegacia local para prestar esclarecimentos acerca dos fatos.

Assessoria de Comunicação da PMAC