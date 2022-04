Acusado de matar e enterrar adolescente no quintal de casa é denunciado à Justiça pelo MP

O homem acusado de matar a adolescente Laryssa Victória foi denunciado à Justiça pelo Ministério Público de Rondônia (MP-RO) nesta terça-feira (26). Ele deve responder pelos crimes de feminicídio, ocultação de cadáver, fraude processual, estupro e armazenamento de conteúdo pornográfico envolvendo menor de idade.

A adolescente, de 17 anos, foi morta em março deste ano por golpes de faca e enterrada no quintal da casa de Ronaldo dos Santos Lira, acusado dos crimes. O caso aconteceu em Ouro Preto do Oeste (RO).

Segundo o MP-RO, na denúncia, a Promotora de Justiça argumentou que o crime foi cometido por motivo torpe, com emprego de tortura e meio cruel, assim como com recurso que dificultou a defesa da vítima. Também foi considerado que os crimes aconteceram pois a vítima era do sexo feminino, em desprezo e discriminação à condição de mulher da vítima.

O Ministério Público aguarda análise do Poder Judiciário quanto ao recebimento da denúncia.