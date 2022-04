Acrelândia: médico é preso após agredir e ameaçar a esposa e o filho de 7 anos

Na madrugada do último sábado, 23, a Polícia Civil no município de Acrelândia, distante 110 km da capital, prendeu o médico C. P. B de 40 anos, pelo crime de violência doméstica. A vítima, sua própria esposa, estava sendo agredida pelo marido na casa do casal na madrugada de hoje.

De acordo com a autoridade policial, o homem é médico que pela segunda vez, em 5 meses, foi preso em Acrelândia por agredir a esposa. O médico também responde a processos em Plácido de Castro e Rio Branco, ao todo, são 5 processos.

Ele foi enquadrado nos crimes de Lesão Corporal, Ameaça, Periclitarão da Vida, e por dispositivo do Eca, ART. 243, por fornecer álcool ao filho de 7 anos. Ele encontra-se preso em Acrelândia por força de mandado de prisão preventiva, após ser preso em flagrante delito por agressões e ameaças contra a esposa e o filho de 7 anos.

No último caso, teria começado a agredir a esposa, a criança teria saído a rua para pedir ajuda e foi conduzida por populares até ao Centro Integrado de Segurança Pública (CISP), chegando ao local, foi atendida pelo Policial Civil de plantão, o qual, acionou os companheiros da Polícia Militar que foram à casa e detiveram o agressor.

O indivíduo foi preso em flagrante e conduzido à Delegacia Geral do Município para lavratura de auto de prisão em flagrante e em seguida colocado à disposição da justiça.

Fonte: Ascom/PCAC