Acre participa de encontro de importação e exportação em Porto Velho

A abertura do encontro empresarial de importação e exportação Businnes Day Rondônia foi realizado na noite desta quarta-feira, 27, em Porto Velho (RO). O Acre se fez presente com a participação de representantes do governo, instituições e empresários. O evento ocorre até sexta-feira, 29, e reúne pessoas do Brasil, Peru, Bolívia, Japão e Estados Unidos.

O titular da Secretaria de Indústria, Ciência e Tecnologia (Seict), Assurbanipal Mesquita, conduziu a organização da comitiva acreana, com apoio do presidente da Agência de Negócios do Acre (Anac), Evilando Achaad.

“A palavra-chave do encontro é ‘integração’. Retomar a parceria com os outros estados e países fortalece nosso setor empresarial e o comércio local, pois estamos inseridos em um ambiente geopolítico muito importante para as relações comerciais entre os países”, destaca Assurbanipal Mesquita.

Durante a cerimônia, foi ministrada a palestra Empreendedorismo e Sustentabilidade com Visão Internacional, pelo empresário Anderson Guedes, de Rondônia.

Integrando a comitiva acreana, o presidente da Federação das Indústrias do Acre (Fieac), José Adriano Ribeiro, discorreu sobre a importância da integração entre os setores da sociedade, indústria, governo e relações exteriores. “Todos precisam convergir para os mesmos interesses, para que possamos avançar com nossas definições e com apoio mútuo entre instituições e estados”, observou.

Também estiveram presentes no evento o vice-governador do Acre, Major Rocha, e o superintendente da Federação das Indústrias de Rondônia (Fieron), Gilberto Baptista.

No encerramento, foi promovida uma apresentação de quadrilha junina de Rondônia.