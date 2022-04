Acre está próximo de iniciar exportação de proteína animal para o Peru; governo acreano conduz negociações em busca de relações bilaterais

O Governo do Acre deu mais um passo para negociações cujo objetivo é uma parceria com o Governo do Peru para o fornecimento de carne bovina e suína, além de frango, para pelo menos 20 milhões de consumidores em potencial e que estão a mais de mil quilômetros do território acreano, onde a proteína é processada. Em Brasília, no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), o secretário estadual da Sepa (Secretaria de Agricultura e Pecuáriaa), Nenê Junqueira, esteve reunido com os executivos do Governo Federal para tratar do assunto, que é uma das prioridades do governador Gladson Cameli.

“O governador vem conduzindo pessoalmente essas negociações, mas, no caso, me incumbiu de reuniões com diretores do Mapa para afinarmos a sintonia que deve trazer o Acre o ministro da Agricultura do Acre e empresários interessados na importação dos nossos produtos”, disse Junqueira. Da reunião, participaram o diretor executivo do Mapa, Marcio Eli, além de outros diretores do órgão.

De acordo com o secretário Nenê Junqueira, uma missão peruana deve vir ao Acre em junho. Técnicos do governo peruano e empresários da área do comércio de proteína animal vêm ao Acre avaliar as plantas dos frigoríficos Frisacre (bovino), em Rio Branco, e da Dom Porquito (suíno e aves), no Vale do Acre. “Temos boa notícia sobre este assunto: a firmação da parceria do Governo do Acre com o Peruano para a exportação da nossa proteína está muito perto de acontecer”, disse Junqueira. “O Comércio Bilateral entre o Acre e o Perú em breve será uma realidade. O governador Gladson Cameli vem conduzindo pessoalmente as negociações”, acrescentou.