Acre e outros nove estados registram sinal de crescimento de casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave

Nos estados do Alagoas, Amazonas, Ceará, Goiás, Minas Gerais, Rondônia e Sergipe há queda na tendência de longo prazo e as demais apresentam sinal de estabilidade.

A capital do Acre também aparece na lista de capitais brasileiras com crescimento de tendência a longo prazo. Rio Branco (AC), Belém (PA), Cuiabá (MT), Curitiba (PR), Florianópolis (SC), Macapá (AP), Porto Alegre (RS), São Luís (MA), São Paulo (SP), Teresina (PI) e Vitória (ES) são as capitais incluídas no boletim.