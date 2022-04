Acre confirma mais duas mortes por Covid nesta terça-feira (26)

O estado acreano registrou apenas dois casos novos de Covid-19, de acordo com o boletim da Secretaria de Saúde do Acre (Sesacre) desta terça-feira (26). Com isso, o número casos saltou de 124.670 para 124.672. Mais duas mortes foram registradas e o número de óbitos pela doença agora é de 2.002 em todo o estado.

Dez exames de RT-PCR seguem à espera de análise do Laboratório Central de Saúde Pública do Acre (Lacen).

A taxa de ocupação dos leitos de UTI no estado continua em 10%, de acordo com o guia de monitoramento de leitos. Há três pessoas internadas no Hospital do Juruá.