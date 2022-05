AC termina abril com 1.109 casos novos de Covid e 10 mortes pela doença, os menores registros deste ano

Com isso, no balanço mensal, abril registrou 1.109 casos novos em 30 dias. Já com relação ao registro de mortes, foram 10 vítimas somente neste mês. As mortes seguiram a tendência de queda, se comparado aos meses anteriores, terminando, inclusive, com menos mortos do que março, quando foram 20 vítimas fatais pela Covid.

A queda também pode ser vista no número de casos novos. Em março, o estado chegou a registrar 3.229 novos infectados pelo coronavírus, já no mês de abril esse númerocaiu para 1.109 – o menor registro de casos novos deste ano, assim como o número de mortes.

Quatro exames de RT-PCR seguem à espera de análise do Laboratório Central de Saúde Pública do Acre (Lacen).

A taxa de ocupação dos leitos de UTI no estado continua em 3%, de acordo com o guia de monitoramento de leitos. Há apenas uma pessoa na UTI do Into, em Rio Branco.

Como o Into encerrou os atendimentos para casos da doença, a Saúde informou que os casos de Covid-19 serão atendidos em outras unidades da rede pública de Saúde.

O estado tem sete pessoas internadas nos hospitais de referência, das quais dois com resultado positivo para o novo coronavírus.