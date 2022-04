AC registra 278 novos infectados pela Covid nesta terça (12) e Saúde diz que casos são acumulados dos últimos 15 dias

Em relação à quantidade de novos casos registrados em apenas 24 horas, a Sesacre justificou e disse que não estava tendo acesso ao banco de dados em razão de atualização na plataforma do Ministério da Saúde (MS). A pasta disse ainda que os dados desta terça são números referentes ao acumulado dos últimos 15 dias.

Há quatro exames de RT-PCR à espera de análise do Laboratório Central de Saúde Pública do Acre (Lacen).

A taxa de ocupação dos leitos de UTI no estado permanece 7%, de acordo com o guia de monitoramento de leitos onde ainda há a informação de que o estado tem 30 leitos de UTI para pacientes Covid-19: 20 leitos em Rio Branco e 10 em Cruzeiro do Sul. Há duas pessoas internadas no Juruá.