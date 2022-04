Abaixo da cota de alerta Rio Acre marca 13,40 nesta terça

Sem registros de chuvas intensas na capital acreana e região, o Rio Acre sinalizou vazante nos últimos três dias. Segundo o boletim da defesa civil o manancial marcou 13,40 cm as 06 horas desta terça (05/04).

A redução do nível do Rio Acre deixa as famílias contentes na esperança de voltarem para as suas residências nos próximos dias. O defesa civil e prefeitura municipal de Rio Branco já se programa para os trabalhos de remoção de lama e entulhos causados pela enchente.

A cheia deixou em todo o Estado milhares de pessoas atingidas. Os Munícipios mais afetados pela enchente foram: Tarauacá, Feijó, Cruzeiro do Sul, Santa Rosa, Porto Walter e a Rio Branco com pelo menos 10 mil atingidos.