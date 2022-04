A partir de hoje, estradas do Acre terão fiscalização intensificada pela PRF por conta do feriado

Após dois anos de pandemia, e, agora, com a flexibilização das medidas sanitárias, nesse feriado prolongado é esperado um grande fluxo de trânsito nas rodovias acreanas.

Para evitar acidentes e infrações de trânsito, a Polícia Rodoviária Federal deu início, hoje, 21, à Operação Tiradentes, que contará com policiamento em vários pontos das estradas federais do Acre e continuará até meia-noite do próximo domingo, 24.

Na operação divulgada pela PRF, serão reforçadas as ações de segurança nas estradas, na prevenção e redução de acidentes de trânsito e, também, na redução da criminalidade.

Vale ressaltar que, a PRF orienta ao condutor que pretenda pegar a estrada para aquela famosa “fugida da rotina” que planeje a sua viagem e verifique com antecedência as condições do veículo, certificando-se que a documentação esteja em dia. Além disso, confira também freios, suspensão, pneus e o sistema de iluminação.

A PRF orienta o uso do cinto de segurança, não ingestão de bebidas alcoólicas, celular desligado ou em modo avião, que as ultrapassagens sejam feitas apenas em lugares permitidos e com boa visualização, além de dá preferência a viagens durante o dia.

Em caso de abordagem policial, obedeça às ordens dos agentes, abra os vidros do carro para ser melhor visualizado e, à noite, ligue a luz interna.

Tomando todos esses cuidados você fará uma viagem mais segura.