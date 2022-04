6 anos da morte do Padre Paolino: Nesta sexta-feira é feriado municipal em Sena Madureira

O Padre Paolino Maria Baldassari faleceu no dia 8 de abril de 2016, em Rio Branco. Bastante querido entre a população, ele tinha 90 anos de idade à época dos fatos.

Nesta sexta-feira (8), se completam 6 anos de seu falecimento. Por conta de uma lei aprovada na Câmara de vereadores, todo dia 8 de abril é feriado em Sena Madureira. A igreja católica está organizando uma vasta programação visando homenagear mais uma vez o padre Paolino.

De acordo com o Frei Moisés, pároco do município, às 19 horas será celebrada uma missa, com homenagens à Paolino, e logo depois ocorrerá uma noitada do tradicional Arraial. “Recordaremos nesta sexta-feira (8), 6 anos de sua morte. Vamos celebrar a memória desse santo homem que tanto fez pela população de Sena Madureira, prestando as nossas homenagens. O arraial é uma forma de recordá-lo por aquilo que era a sua face. Nesse sentido, convidamos todos os fiéis a estarem participando conosco”, destacou.

Padre Paolino morreu no dia 8 de abril de 2016, no Hospital de Urgência e Emergência de Rio Branco (Huerb), aos 90 anos de idade.

De origem Italiana, ele deixou um grande legado para a população de Sena Madureira através de suas ações. Foi o primeiro a implantar Escolas na zona rural em comunidades que, à época, não eram alcançadas nem pelo Estado nem pela Prefeitura. Além disso, realizava consultas diariamente em seu escritório na Igreja católica e distribua gratuitamente remédios para os moradores. Em razão disso, foi apelidado de o “médico da floresta”.

Também realizou durante muitos anos as chamadas “desobrigas”, percorrendo os locais mais distantes da zona rural de Sena Madureira, levando cidadania para os ribeirinhos.

