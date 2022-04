24ª Campanha de vacinação começa neste sábado (2) em Cruzeiro do Sul

A Secretaria de Saúde Municipal anunciou a 24ª campanha de vacinação em Cruzeiro do Sul. As vacinas foram distribuídas em todas as Unidades Básicas de Saúde para atender grande parte da população cruzeirense.

Todas as unidades estarão abertas, tanto na área urbana quanto rural, à partir das 8h até 12h.

O movimento alcançará o público alvo de:

Crianças (6 meses a menores de 5 anos de idade);

Gestantes e puérperas;

Povos indígenas;

Professores;

Comorbidades;

Pessoas com deficiência permanente;

Forças de segurança e salvamento e Forças Armadas;

Caminhoneiros e trabalhadores de transporte coletivo rodoviário;

Trabalhadores portuários;

Funcionários do sistema prisional;

Adolescentes e jovens de 12 a 21 anos de idade, sob medidas socioeducativas;

População privada de liberdade.

Segundo a Secretária de Saúde, Valéria Lima, o objetivo da campanha, além de trazer saúde, é também levar o ensino preventivo. E a maior prevenção começa através da imunização.

O Ministério da Saúde anunciou, no dia 15 de março, a data de início da Campanha de Imunização contra a gripe. A princípio seria no dia 4 de abril, mas a gestão deu ênfase maior ao município, antecipando para o dia 2 de abril, e se estenderá até durar o estoque. De acordo com a Secretária de Saúde, é uma importante imunização para a população.