12° Esquenta Junino acontece neste domingo, 24

O tradicional Esquenta Junino volta a ser realizado na capital acreana, após os dois anos suspenso por causa da pandemia. Em sua 12a edição, o evento, que acontecerá neste domingo, 24, na Gameleira, região do Segundo Distrito de Rio Branco, contará com a presença de todas as juninas da capital.

Cimar dos Santos, presidente da Liga de Quadrilhas Juninas do Acre (Liquajac), relata que foram dois anos de muita tristeza, sem poder fazer que o quadrilheiro mais gosta, dançar o São João mais pertinho do público.

“Confesso que dá um frio na barriga só de imaginar que estamos pertinho de voltar a brincar o São João. No esquenta, teremos muita alegria com as quadrilhas de Rio Branco mostrando um pouquinho do que estão preparando para a temporada 2022. E o Calendário Junino é só um aperitivo do que vem por aí”, diz.

O evento é uma parceria entre a Liga de Quadrilhas e a Prefeitura de Rio Branco, através da Fundação Garibaldi Brasil com apoio do Fundação de Cultura Elias Mansour.