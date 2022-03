Zera o número de internados na UTI Covid do Hospital de Campanha do Juruá

Cruzeiro do Sul iniciou a semana com uma boa notícia sobre a pandemia da Covid-19. Mais uma vez, após dois anos, a cidade zerou o número de pacientes internados nos leitos de UTI Covid.

De acordo com o boletim, desde o início desta semana, na segunda-feira (28), não havia nenhum paciente internado no Hospital de Campanha do Juruá. Oito permanecem internados na Clínica Covid, com três positivos para a doença e um suspeito — além de quatro negativados aguardando consulta médica.

Foram registradas nas últimas 24 horas, duas altas hospitalares, uma admissão na Clínica Covid e uma transferência interna da Clínica Covid para clínica médica geral.

Essa conquista é um avanço para a cidade. Desde o início da vacinação contra a Covid-19, os números têm sido relevantes.

Segundo a Secretaria de Saúde do Estado (SESACRE), desde o último final de semana o Acre não vem registrando novos casos de infecção por coronavírus. O número de infectados permanece em 123.808 em todo o estado.