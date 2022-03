Voos de Rio Branco a Cruzeiro do Sul pela Gol passam a ser noturnos

O voo da Gol Linhas Aéreas entre Rio Branco e Cruzeiro do Sul não são mais realizados durante o dia. Os novos horários passaram a valer nesse domingo, 27, quando a aeronave saiu da capital para Cruzeiro às 22h55min, chegando ao Juruá às 00h05min, desta segunda, 28. Às 01h02min o avião decolou de Cruzeiro chegando em Rio Branco às 01h57min.

Os voos continuam às segundas, terças, quintas e sábados.

Os pousos e decolagens de aeronaves em Cruzeiro do Sul já foram feitos de madrugada. Mas muitas vezes não havia possibilidade de operação no aeroporto por causa da névoa intensa na área no período da madrugada e a aeronave retornava para Rio Branco com os passageiros. O voo em novo horário fez os pousos e decolagens normalmente nesta retomada de operação noturna da empresa.