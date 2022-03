vídeo violentíssimo mostra ataque a facadas que matou homem de 43 anos

Um vídeo violento, que viralizou em grupos no WhatsApp na cidade de Colorado do Oeste chegou à redação do FOLHA DO SUL ON LINE na manhã deste sábado, 26, e o site apurou que o homem que aparece ensanguentado nas imagens morreu após ser socorrido.

Ainda não há detalhes sobre os motivos da briga entre os dois homens, que começou na Praça das Lanchonetes, na região central da cidade, durante a madrugada de hoje. Nas comunidades virtuais onde o material está sendo compartilhado, a informação é de que os dois homens são envolvidos numa rixa antiga.

A filmagem mostra que, mesmo o ataque a facadas acontecendo diante de várias pessoas, nenhuma delas conseguiu impedir que o homicídio acontecesse. O homem esfaqueado chega a ser sentar na praça. Ele teria sido socorrido, mas não resistiu aos graves ferimentos.

O FOLHA DO SUL ON LINE recebeu uma imagem da vítima, e confirmou seu nome e idade: Edson Ribeiro, 43 anos. O autor do homicídio tem 30 anos. O site segue acompanhando o caso.

Fonte: Foto: Divulgação

Autor: Da redação