Vídeo: tribunal do crime deixou ‘aviso’

Ney Rodrigues de Oliveira, 27, foi espancado pelo ‘tribunal do crime’, antes de ser morto e queimado junto com a família em chacina no Lago do Jacaré, zona rural de Manacapuru (a 68 quilômetros a oeste de Manaus) no Rio Solimões.

As imagens mostram Ney apanhando com pauladas desferidas por três homens. O homem grita, mas os agressores não param. A medida seria uma ‘correção’ dos criminosos instituída a vítima como um aviso para que o mesmo não cometesse roubos na área.

O homem, a mãe e mais dois irmãos foram mortos e queimados na última terça-feira (29) após as famílias receberem ameaça dos criminosos.

Na manhã desta quinta-feira (31), dois suspeitos no crime morreram durante confronto com a polícia e uma pessoa foi presa na ação.

A Polícia Civil do município informou que as investigações iniciais apontam para uma possível vingança como motivação do crime, já que Ney era suspeito de ter esfaqueado um homem identificado como Josué Silva dos Santos (vulgo China) durante uma briga.

