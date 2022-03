VÍDEO: Motoboy é agredido durante entrega em Rio Branco

Um motoboy, que prefere não se identificar, filmou o momento em que foi agredido por um cliente, no momento em que realizava uma entrega, na tarde deste sábado, 26, no bairro Alto Alegre, parte alta da capital acreana.

Segundo a vítima relata, quando chegou no local da entrega, que se tratava de um edifício, estava molhado, e informou ao cliente que não subiria, pois a orientação é que só suba em casos de gestantes ou idosos, e recebeu como resposta “o problema é seu, eu estou no meu apartamento”.

Vale ressaltar que, a orientação de não subir, em casos de entregas em apartamentos é da própria plataforma.

O motoboy entrou com o suporte da empresa, para onde presta serviço, e informou a situação. “Eu não sei se a empresa ligou pra ele, mas ele desceu me agredindo verbalmente e fisicamente. E eu consegui gravar somente uma parte, pois meu aparelho, com as agressões, caiu no chão”, conta.

Ele diz ainda que conversou com o síndico do local, mostrou o vídeo e o mesmo o orientou a abrir um boletim de ocorrência que ele serviria de testemunha.

Segundo apurado, o cliente é tenente da Força Nacional e este não é o primeiro caso de agressão que ele está envolvido.

Veja o vídeo: