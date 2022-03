Valores a Receber: consulta liberada a partir dessa segunda

O Banco Central finalizou nesse sábado, 26, o pagamento dos valores a receber para a população nascida após 1983. Com isso, a entidade afirma que, a partir de agora, a consulta está liberada para qualquer cidadão, sem data limite para sair do ar. Dessa forma, qualquer pessoa que perdeu os prazos poderá solicitar o resgate a partir dessa segunda-feira, 28.

Apesar disso, muitas pessoas ainda não sabem como solicitar o resgate do valor. Além disso, os valores baixos geraram muitos memes na internet, principalmente por conta da alta expectativa das pessoas de receberem valores consideráveis em suas contas.

Valores a Receber disponíveis

O Banco Central, seguindo o cronograma apresentado previamente, liberará a consulta aos valores a receber para toda a população nessa segunda-feira, 28. Com isso, quem perdeu os prazos poderá solicitar o resgate desse dinheiro sem qualquer multa ou custos. Apesar disso, é preciso seguir alguns requisitos.

Isso porque, para resgatar, é preciso que você tenha uma conta nível prata ou ouro no site do gov.br, do Governo Federal. Isso significa que você precisa informar os seus dados, como documentos de identificação, endereço e telefone de contato. Esse requisito serve para evitar golpes financeiros no recebimento dos valores. Por isso, os cidadãos que não atenderem a esse requisito não poderão resgatar o valor.

Ainda, para solicitar a devolução do valor, basta acessar o site dos Valores a Receber. Depois de fazer a consulta e solicitar o resgate, você será redirecionado ao site do gov.br. Posteriormente, basta aceitar o Termo de Responsabilidade e solicitar o resgate. Com isso, você tem a opção de solicitar o resgate por Pix, que será pago em alguns dias.

Por outro lado, a saga dos valores a receber rendeu muitos memes na internet. Isso porque os valores esperados pelas pessoas foi bem diferente do valor que elas, de fato, receberam.

Virou piada

Os Valores a Receber viraram piada na internet, principalmente por conta do baixo valor que a grande maioria das pessoas recebeu. Isso porque o dinheiro esquecido nas instituições financeiras representam faltas de pagamento, saldos de contas em bancos falidos e pequenas despesas que, de fato, não são significativas.

Ainda, segundo levantamento, quase metade dos valores resgatados foram menores que R$1,00. Além disso, a outra metade não foi de valores muito altos. Por isso, usuários das redes sociais dizem que que o saldo do dinheiro esquecido foi decepcionante. Além disso, internautas fizeram piadas, dizendo que sairiam às compras com o dinheiro esquecido, mesmo que fossem centavos.

Apesar disso, o Banco Central reitera que é fundamental que você consulte os valores a receber no site da instituição. Isso porque, mesmo que a maioria dos valores seja baixo, alguns casos apresentam valores relevantes. Ainda, é importante lembrar que a consulta ficará liberada por prazo indefinido a partir dessa segunda-feira, 28.

Os requisitos para resgatar seguirão sendo os mesmos. Por isso, é importante que você crie ou atualize a sua conta do gov.br para ter acesso ao dinheiro.

