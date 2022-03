Vale ressaltar que a plataforma digital ‘Onlyfans’ é um site de conteúdo adulto onde os usuários podem liberar o conteúdo divulgado para os inscritos, mediante a pagamento.

O Flamengo tinha maior domínio e mais chances criadas, mas duas falhas individuais no segundo tempo e o oportunismo de Germán Cano deram a vitória por 2 a 0 ao Fluminense, nesta quarta-feira (30) no Maracanã, no primeiro confronto da decisão do Campeonato Carioca.

A vitória por 2 a 0 dá ao Fluminense a possibilidade de ser campeão neste sábado mesmo perdendo por um gol de diferença. Caso o Flamengo vença por dois gols, a disputa vai para os pênaltis. A equipe rubro-negra só conquista o tetracampeonato estadual no tempo normal se vencer o Tricolor por três ou mais gols de vantagem.

Por Portal Tucumã