URGENTE: Rio Acre passou da marca de transbordamento e famílias começam a serem transferidas para abrigo público

O nível do Rio Acre alcançou 14,50 metros nesta sábado (26), mais aproximadamente 57cm acima do nível de transbordamento, de 14m metros.

De acordo com a Defesa Civil de Rio Branco, as cheias já atingem cinco bairros da capital, Airton Sena, Base, Triângulo Novo, Baixada da Habitasa e Seis de Agosto, até o momento, 13 famílias foram transferidas em abrigos públicos. “Essa é a quantidade de família removidas pela Defesa Civil municipal, mas temos um número bem maior de famílias atingidas, mas que não precisaram ainda de remoção”, explicou o coordenador do órgão, Coronel Claudio Falcão.

Desde o início do mês a corporação trabalha nas ocorrências geradas pelas fortes chuvas e rápido aumento do nível dos igarapés e do Rio Acre, em Rio Branco.

De acordo com o Coronel Falcão, nas últimas 24 horas, o nível do rio subiu com intensidade e a tendência ainda é de aumento, podendo ultrapassar os 15 metros nos próximos dias.

A previsão é de muitas chuvas para os próximos dias e defesa Civil nunto com o corpo de bombeiro estão trabalhando arduamente nos seis municípios que sofrem com a cheia desse ano.