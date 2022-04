Ex-BBB Rodrigo Mussi sofre acidente de carro e é internado

Rodrigo Mussi sofreu um acidente nesta quinta-feira (31). O ex-BBB precisou ser levado a um hospital após a batida. Segundo a assessoria disse à revista Quem, o segundo eliminado do reality foi arremessado para fora do carro na batida.

No momento do acidente, ex-BBB estava no banco de trás do carro sem o cinto de segurança. Com a batida, ele foi jogado para a frente do carro.

De acordo com o jornalista Matheus Baldi, Rodrigo Mussi teria sofrido um traumatismo craniano. A assessoria do ex-BBB não deu detalhes do estado de saúde dele.

A equipe de Rodrigo Mussi publicou, no Twitter, um aviso aos seguidores sobre o acidente. “Oi ninjas infelizmente o Rodrigo sofreu um acidente e aguardamos mais informações sobre o estado dele”.

AMIGO DE RODRIGO MUSSI ATUALIZA ESTADO DO EX-BBB

Após a notícia do acidente de Rodrigo Mussi comover as redes sociais, Matheus Mendes, um dos melhores amigos do ex-BBB, atualizou os fãs sobre o estado de saúde do rapaz.

Galera, Rodrigo está em cirurgia, não vou responder todo mundo. Estamos eu e Pedro aqui no hospital em contato com o centro cirúrgico. Os únicos que têm informações reais. O restante é fake News. Assim que tivermos mais notícias da equipe médica será informado à assessoria dele, que soltará a nota oficial. Pedimos orações e boas energias para que ele saia bem dessa”, escreveu Matheus.

RODRIGO MUSSI ESTAVA COM GUI NAPOLITANO MOMENTOS ANTES DO ACIDENTE

Em suas últimas postagens nos Stories, Rodrigo mostrou que estava no jogo entre São Paulo e Palmeiras, pelo Campeonato Paulista, momentos antes da batida. Na partida, o tricolor venceu por 3×1. O também ex-BBB Gui Napolitano, que vive um romance com Thais Braz, estava com Rodrigo Mussi na torcida. Os dois postaram alguns Stories comemorando a vitória.

No Instagram, Gui Napolitano pediu orações ao amigo. “Orem pelo Rodrigo. Deus abençoe a vida dele. Vai dar tudo certo”, escreveu.

No último fim de semana, Rodrigo Mussi compareceu ao Lollapalooza, em São Paulo. Na ocasião, o ex-BBB foi visto aos beijos com Viih Tube. No fim de semana, Rodrigo também teria sido visto conversando com Bruna Biancardi, atual namorada de Neymar.

*Matéria em atualização

Po Purepeople