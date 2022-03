URGENTE: Casal de Moto morre após bater de frente com caminhonete na BR-364

Um grave acidente foi registrado, na tarde deste domingo, 27, na BR-364, sentido Porto Velho.

Segundo informações, um casal, identificado como Marquisio Freire da Silva e Edilene Higino da Silva, invadiu a pista contrária e colidiu frontalmente com uma caminhonete. Com a força da batida, o homem morreu na hora. Já a mulher foi atendida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), mas não resistiu e morreu no momento em que recebia atendimento dos paramédicos.

A Polícia Rodoviária Federal esteve no local e aguarda a chegada da esquipe do Instituto Médico Legal (IML) para a retirada do corpo.