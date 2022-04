Tatá Werneck comete gafe e expõe fim de Ana Paula Arósio ao vivo na Globo: ‘Desaparecida’

Tatá Werneck é uma das melhores humoristas do país e vem ganhando cada vez mais reconhecimento na Globo.

Com seu programa ‘Lady Night’ transmitido toda quinta-feira após o Big Brother Brasil, Tatá Werneck tem boas audiências na Globo e vaga garantida dentro dos talk shows.

Além disso, por conta do seu grande esforço, Tatá Werneck ganhou oportunidade de ser uma das juradas do The Masked Singer Brasil

Seu objetivo é adivinhar, a partir da performance dos cantores, quem é que está debaixo das fantasias, o objetivo é o participante não ser descoberto.

Mas, Tatá Werneck cometeu uma gafe no programa que vai ao ar neste domingo (3). Ao ser questionado sobre quem poderia estar debaixo da fantasias, Rodrigo Lombardi diz que poderia ser Ana Paula Arósio.

Usando essa afirmação, Tatá Werneck diz ao vivo na Globo: ‘Ana Paula Arósio está desaparecida há 10 anos, era só o que faltava ela estar debaixo dessa fantasia’.

ONDE ESTÁ ANA PAULA ARÓSIO?

A atriz mora em Londres junto do seu marido Henrique Pomblom Pinheiro, com quem é casada desde 2010, muito discreta, são poucas as vezes que ela e o amado aparecem nas redes sociais para cliques e também não fez mais novelas para Globo.

A última vez que ela apareceu nas telinhas, foi para uma propaganda de banco anunciando a chegada do Pix, a empresa desembolsou cerca de 7 milhões de reais para ter a atriz na propaganda.

Esse ano estreia o filme de Ana Paula Arósio, o mesmo começou a ser filmado em 2005 e levou 20 anos para ficar pronto. No filme também tem as participações de Ruth de Souza, que morreu em 2019, e Ruth Escobar, que morreu em 2017.

O filme ‘Primavera’ está sendo bem cotado pelo público e pelos críticos, com a volta ao estrelato da atriz, esse pode ser um marco na carreira dela e um salto para voltar ao estrelato.

