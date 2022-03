Tarauacá: polícia resgata jovem que seria executado por organização criminosa

Na noite da última sexta-feira, 25, a Polícia Civil, a Polícia Militar e apoio da Coordenadoria de Operações Recursos Especiais (CORE) impediram a execução de V. M. S., 18 anos, que havia sido sequestrado por membros de organização criminosa na comunidade do Rio Gregório, em Tarauacá.

A vítima foi encontrada em um cativeiro com sinais de tortura e estava aguardando o momento de ser executada quando as equipes policiais chegaram ao local. Ao perceber a aproximação, os autores do crime fugiram por uma trilha em área de floresta. Após o resgate da vítima a mesma foi encaminhada para o Hospital Dr. Sansão Gomes para tratamento médico.

As ações policiais na localidade se destinavam também a efetuar a prisão de um foragido da Justiça que vem aterrorizando as cidades de Tarauacá e Feijó. Mais ações policiais serão realizadas nas próximas horas até que os envolvidos sejam encontrados.

Fonte: Ascom/PCAC

Via: AcreNews