Suposto “toque de recolher” circula nas redes sociais dos moradores de Brasiléia

Após a morte de um adolescente, na tarde de quarta-feira, 30, no município de Brasiléia, Acre, região de fronteira entre Brasil e Bolívia. Um suposto recado de “toque de recolher” passou a circular entre os moradores na manhã desta quinta-feira, 31.

No “recado”, o alerta é para que os moradores dos bairros José Hássem, Liberdade, Leonardo Barbosa, Ferreira Silva e rua da Fumaça não saiam de suas casas, a partir da 19h, pois estão em guerra. Além de orientar que os donos de veículos não andem com vidro do carro levantado.