Simone & Simaria adiam lançamento de DVD pela 2ª vez e fãs se revoltam

Os fãs de Simone & Simaria ficaram revoltados após o lançamento do DVD Bar das Coleguinhas 2 ter sido adiado novamente. Alguns ficaram com tanta raiva que tomaram medidas drásticas e desativaram seus “fc’s”, os fan accounts (contas feitas por fãs). Frustrados, seguidores das sertanejas relembraram nas redes que a produção foi gravada há dois anos e já teve sua estreia remarcada duas vezes.

A ideia inicial era lançar o projeto em março, mas ele foi adiado para o dia 1 de abril deste ano. No entanto, os planos foram alterados mais uma vez. As coleguinhas já disponibilizaram algumas faixas do DVD, mas o conteúdo completo segue sem data.

Gravado em fevereiro de 2020 na casa sertaneja Villa Country, em São Paulo, Bar das Coleguinhas 2 foi adiado pela primeira vez por conta da pandemia de Covid-19. A segunda edição foi pensada após o sucesso do Bar das Coleguinhas 1, lançado em março de 2015.

A assessoria das artistas, nos informou que o adiamento seria tratado em uma reunião na manhã desta terça-feira (29/3).

Por Metrópoles