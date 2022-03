Secretaria de saúde de Rio Branco atende atingidos pela enchente em abrigos

A prefeitura municipal de Rio Branco por meio da (Semsa) Secretaria municipal de saúde está atendendo desde o último sábado às famílias desabrigadas pela cheia que atingiu centenas de pessoas que tiveram que deixar suas residências.

Os abrigos públicos contam com equipes de profissionais de saúde que oferecem além de outros serviços a dose de reforço da vacinação contra a covid-19. Mesmo com a redução de infectados pelo vírus a intenção é imunizar toda a população acreana. Cada abrigo conta com uma equipe da secretaria para os diversos atendimentos. Desde a última sexta mais de 15 famílias foram transferidas para abrigos púbicos e segundo a Defesa Civil o número de atingidos pode aumentar nos próximos dias, haja vista que o nível do rio continua aumentando em Rio Branco.

Neste domingo o nível do rio amanheceu com 14m 82 cm, um 1m 32 cm a mais da cota de alerta que é de 13m50cm.

Segundo o Coronel Claudio Falcão do Corpo de Bombeiros são 5 bairros atingidos pela cheia deste ano. Centenas de pessoas já foram atingidas mas o corpo de bombeiros e defesa Civil continuam a postos atendendo toda a população acrena.

Com as equipes reforçando a assistência nos abrigos, a vacinação para público geral está suspensa nas unidades de saúde e retorna na segunda.