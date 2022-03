Saúde do Estado forma novos 5 tutores do Método Canguru

Humanização, cuidado, segurança, carinho e aconchego são as premissas do Método Canguru, um programa do Ministério da Saúde que objetiva fortalecer as etapas da Política de Atenção Humanizada ao recém-nascido. Por isso, o governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre), formou novos 5 tutores nessa última semana.

De 21 a 25 de março, profissionais de saúde que atuam na Unidade Neonatal da Maternidade Bárbara Heliodora e do Hospital Santa Juliana, em Rio Branco, sendo médicos, enfermeiros e fisioterapeutas, participaram do curso via Educação à Distância (EAD).

A formação envolveu a coordenação de Saúde da Criança do Ministério da Saúde, Departamento de Atenção Primária à Saúde (Daps), Núcleo de Saúde da Criança e gestão da Maternidade Bárbara Heliodora.

O que é o Método Canguru?

O Método Canguru é um modelo de assistência perinatal, voltado para a melhoria da qualidade do cuidado, desenvolvido em três etapas, que parte dos princípios da atenção humanizada, reduzindo o tempo de separação entre mãe e recém-nascido, além de favorecer o vínculo.

Permite, ainda, um controle térmico adequado, contribuindo para a redução do risco de infecção hospitalar, reduzindo o estresse e a dor do recém-nascido, além de aumentar as taxas de aleitamento materno, melhorando a qualidade do desenvolvimento neurocomportamental e psico-afetivo do recém-nascido e reduzindo o número de reinternações. Dessa maneira, contribui para a otimização dos leitos da Unidade de Terapia Neonatal.

Fonte: Agência Brasil