São Paulo vence Palmeiras e fica com a vantagem no jogo final do Paulistão

O São Paulo saiu na frente na luta pelo título do Campeonato Paulista. Na noite desta quarta-feira (30), no Morumbi, o Tricolor venceu o Palmeiras por 3 a 1 no primeiro jogo da finalíssima e leva vantagem para o segundo duelo, marcado para domingo (3), às 16h, no Allianz Parque.

Num Morumbi lotado, o São Paulo venceu com dois gols de Calleri e outro de Pablo Maia. Raphael Veiga descontou para o Palmeiras. Essa foi a primeira derrota do time comandado por Abel Ferreira no Campeonato Paulista.

Com o resultado, o Tricolor Paulista pode ser derrotado por até um gol de diferença no jogo de volta, que mesmo assim fica com o bicampeonato. O empate também é favorável ao time do Morumbi, que foi campeão no ano passado em cima do mesmo rival. Vitória do Verdão por dois gols leva a decisão para os pênaltis.

Por Portal Tucumã