São Paulo fará treino aberto à torcida no Morumbi antes de final

Tricolor abrirá os portões do estádio no sábado a partir das 10h; no domingo, time vai ao Allianz Parque tentar conquista do título do Paulistão.

O treino do São Paulo de sábado, o último antes da equipe enfrentar o Palmeiras, pelo jogo de volta da final do Campeonato Paulista, no domingo, no Allianz Parque, às 16h, será no Morumbi e aberto para a torcida.

De acordo com o clube, as atividades começam às 10h e poderão receber torcedores que quiserem mandar um último apoio aos jogadores e comissão técnica. A forma de venda dos ingressos ainda não foi anunciada.

Na última quarta-feira, o Tricolor saiu na frente da disputa ao vencer o time alviverde por 3 a 1. O Morumbi recebeu mais de 60 mil torcedores.



Mais de 60 mil pessoas compareceram ao Morumbi para São Paulo x Palmeiras — Foto: Marcos Ribolli

Em 2019, o São Paulo também abriu seu treino antes da final diante do Corinthians. Naquela ocasião, mais de 30 mil torcedores compareceram ao estádio. No entanto, o time foi derrotado e ficou com o vice-campeonato.

Desta vez, o Tricolor tem uma vantagem mais confortável. Com o 3 a 1, a equipe de Rogério Ceni pode perder por até um gol de diferença que ainda assim fica com a taça. Derrota por dois gols leva o confronto para os pênaltis.

🆕 De olho na final do Paulistão, o São Paulo treina neste sábado, às 10h, no Morumbi, com a presença do torcedor. Fique ligado em nossas redes sociais, logo a gente volta com mais informações!#VamosSãoPaulo 🇾🇪 pic.twitter.com/47np5cvGil — São Paulo FC (@SaoPauloFC) March 31, 2022

