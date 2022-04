Sancionada lei que muda nome do Depasa para Saneacre

Foi publicada no Diário Oficial desta quinta-feira, 31, a lei complementar de nº 395, que muda o nome do Departamento Estadual de Água e Saneamento do Acre (Depasa) para Serviço de Água e Esgoto do Estado do Acre (Saneacre).

A mudança marca um novo momento para a autarquia, que agora é exclusivamente responsável pela gestão dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário nos municípios do interior do estado. Na capital, Rio Branco, os serviços de água e esgoto estão sob responsabilidade da Prefeitura de Rio Branco, desde o dia 1º de janeiro.

“Trouxemos a Saneacre e vamos viver do presente para o futuro, fazer o que é preciso para levar água a essas pessoas, no interior do estado, porque água é saúde”, enfatizou o governador Gladson Cameli ao anunciar a sanção da lei durante agenda governamental realizada na quarta, 30, em Manoel Urbano.

O Saneacre tem por finalidade formular, gerir e executar a política estadual de saneamento básico, tratamento, distribuição e comercialização dos serviços públicos de abastecimento de água potável e coleta de esgoto sanitário, entre outras atribuições.

Nessa perspectiva, foram estabelecidas as metas e estratégias do Plano Operativo 2022. “O plano visa reforçar a disponibilidade de insumos, bombas e motores para o fornecimento de água no interior do estado durante o ano de 2022, e também prevê a necessidade para os próximos anos”, informou o diretor executivo do Saneacre, Ítalo Lopes.

O planejamento, elaborado por várias mãos, apresenta diagnóstico completo da situação de cada unidade do interior e estabelece metas e estratégias. Um dos objetivos é aumentar o índice de atendimento urbano, valorização dos profissionais e melhoria do faturamento.

Fonte: Agência Acre