Rio Branco tem 17 pontos de vacinação contra a Covid-19 nesta terça (29)

Quem tomou a primeira dose da Janssen há 2 meses ou mais deve comparece à Urap Vila Ivonete e tomar a dose de reforço. É necessário apresentar a carteirinha de vacinação comprovando que tomou a 1ª dose da Janssen há mais de 60 dias.

Somente 2ª dose AstraZeneca com 60 dias ou +

Vacinação no Acre

De acordo com informações do portal de transparência do governo, o Acre já recebeu 1.015.363 doses de vacinas e foram aplicadas 1.316.743 doses na população até o último dia 21, data da última atualização. Das doses, 629.432 pessoas tomaram a primeira dose, 505.021 a segunda, 12.530 a dose única e 153.028 dose de reforço.