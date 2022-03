Réu que matou morador de rua a pauladas é transferido para o presídio Francisco de Oliveira Conde

A transferência do HOSMAC para o presídio foi autorizada pela Justiça do Acre. O idoso Luiz Nicácio de Souza, de 63 anos, réu no processo que apura o assassinato do morador de rua Felipe da Silva, de 18 anos, ficou por quase dois meses internado no Hospital de Saúde Mental do Acre, mas na última sexta-feira, 25, ele foi encaminhado para o presídio Francisco de Oliveira Conde, em Rio Branco.

De acordo com informações, Luiz Nicácio, diferente do dia em que foi preso, não demonstrava quadro de alucinações. No tempo em que passou internado, tomou toda medicação e não apresentou problemas.

O idoso foi preso em flagrante pela Polícia Militar no dia 9 do mês passado pela acusação de homicídio. Luiz Nicácio matou o morador de rua Felipe da Silva Oliveira com um golpe de pau na região da cabeça. O crime, que foi gravado pelas câmeras de monitoramento de uma empresa, ocorreu ao lado de um ponto de ônibus na Rua Minas Gerais. A vítima, que dormia, não teve qualquer chance de defesa.

Na mesma ação, Luiz Nicácio tentou contra a vida do irmão de Felipe, que não teve o nome divulgado, mas, ao deixar o local, o acusado foi perseguido e também agredido.

No último dia 14 a juíza da 1ª Vara do Tribunal do Júri aceitou a denúncia do Ministério Público do Acre contra Luiz Inácio. O próximo passo será a audiência de instrução do processo.

