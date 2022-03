Responsável por roubos e aluguel de armas fogo é preso em Xapuri

Na tarde desta segunda-feira, 28, a Polícia Civil em Xapuri, deu cumprimento a um mandado de prisão e logrou êxito na captura de A. de A.S., de 26 anos. A investigação apontou que o homem praticou roubos com arma de fogo no município de Xapuri, atuando diretamente em alguns crimes de roubo majorado.

A investigação apontou também o preso usou menores de idade e alugou armas de fogo para que outros integrantes do grupo criminoso praticassem roubos na cidade, como o ocorrido em uma farmácia no centro de Xapuri no início de março deste ano.

O preso A. de A. S. possui passagens pela polícia por diversos crimes e foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil do município de Xapuri e em seguida será encaminhado ao presídio na cidade de Rio Branco/Acre.

Fonte: Ascom/PCAC

Via: Acrenews