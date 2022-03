Refugiados da Ucrânia chegam ao Brasil e são acolhidos no interior de SP

O grupo de 45 ucranianos, entre jovens e adultos, foi recebido por voluntários da GKPN (Global Kingdom Partnership Network).

Um grupo com 45 ucranianos refugiados desembarcaram no aeroporto de Guarulhos, na região metropolitana de São Paulo, por volta das 5h50 deste sábado (26), em um voo da Lufthansa. Os jovens e adultos foram recebidos por voluntários da Global Kinddom Partnership Network (GKPN), ligado à uma instituição religiosa.

Os refugiados ucranianos foram levados para São José dos Campos, no interior de São Paulo, onde serão acolhidos pela comunidade por tempo indeterminado.

Esse foi o segundo grupo de refugiados a chegar no país. No dia 18 de março, outras 30 pessoas chegaram ao país, sendo 17 delas crianças. Elas também desembarcaram no aeroporto de Guarulhos e seguiram de ônibus até a cidade de Curitiba, no Paraná. O estado abriga a maior comunidade ucraniana do país.

Número de refugiados supera 3 milhões, segundo ONU

Mais de três milhões de pessoas fugiram da Ucrânia desde que a Rússia iniciou a invasão do país em 24 de fevereiro – anunciou uma agência da Organização das Nações Unidas (ONU) na terça-feira (15).

“Chegamos ao número de três milhões de pessoas em termos de movimento populacional para fora da Ucrânia”, disse o porta-voz da Organização Internacional para as Migrações (OIM), Paul Dillon, à imprensa em Genebra.

Desse total, 1,4 milhão são crianças, de acordo com o Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef), e entre eles há também 157 mil cidadãos de outros países que fugiram da Ucrânia, segundo a OIM.

A Polônia é o país que mais recebeu refugiados da Ucrânia. No total, 1,79 milhão de pessoas encontraram refúgio no país desde 24 de fevereiro, segundo o Alto Comissariado da ONU para Refugiados (ACNUR).

Romênia, Hungria e Moldávia também receberam um número significativo de ucranianos fugindo da ofensiva lançada pela Rússia.

Fonte: Portal R7